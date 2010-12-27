В 2019 году поезда "Аллегро" побьют рекорды пассажиропотока

Важным аргументом в посещении финскими туристами Петербурга могла бы стать электронная виза.

По информации финского портала yle.fi, на поезде "Аллегро", курсирующим из Петербурга в Хельсинки, наблюдается 20-процентный рост числа пассажиров.

Директор по российскому направлению ж/д концерна VR Виктория Хурри прогнозирует, что по итогам года число пассажиров должно превысить полмиллиона человек. Это будет рекордной отметкой для маршрута. По ее мнению Хурри, введение новой электронной визы могло бы повлиять на увеличение числа пассажиров.

Ранее стало известно, что Минтранс подготовил проект постановления правительства РФ об утверждении перечня пунктов пропуска в Петербурге и Ленобласти, через которые иностранные граждане смогут въезжать на территорию России. Пассажиры скоростного поезда "Аллегро" пока не смогут воспользоваться электронными визами.

Фото: Piter.TV