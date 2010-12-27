Пассажиров "Аллегро" не пустят в Петербург по электронной визе

Пользоваться ими смогут только на автомобильных, воздушных, морских и пешеходных пунктах контроля.

Минтранс подготовил проект постановления Правительства РФ об утверждении перечня пунктов пропуска в Петербурге и Ленобласти, через которые иностранные граждане смогут въезжать на территорию России.

В список вошли автомобильные пункты Ивангород, Торфяновка, Брусничное и Светогорск, морские пункты Высоцк, Морской вокзал и Пассажирский порт Санкт-Петербург, воздушный пункт "Пулково", а также пешеходный пункт пропуска Ивангород.

Проект не предусматривает использование электронных документов на железнодорожных пунктах контроля в Выборге, Ивангороде и на Финляндском вокзале Петербурга, а также морских пунктах в Выборге, Усть-Луге и Брусничном. Поэтому пассажиры скоростного поезда "Аллегро" не смогут воспользоваться электронными визами.

Напомним, в июле этого года Владимир Путин подписал указ о возможности въезда с 1 октября 2019 года в Петербург и Ленобласть по электронным визам. Ее можно будет оформить на сайте МИД РФ на четыре дня до въезда в страну. Она будет действовать не больше восьми суток. Такие визы уже выдаются иностранцам, посещающим Дальний Восток и Калининградскую область.

Ранее на Piter.TV: "Открытое небо" в Пулково позволит снизить цены на перелеты из Петербурга.

Фото: Pixabay