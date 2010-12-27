Появилась инструкция по въезду в Петербург с электронной визой

Получить такую визу могут граждане 53 стран.

Посольство РФ в Финляндии опубликовало на своем сайте инструкцию по оформлению электронных виз для въезда в Петербург и Ленобласть. Право получить однократные деловые, гуманитарные и туристические визы имеют граждане из 53 стран.

Оформить бесплатный въездной документ можно с 1 октября на сайте МИД РФ. Отмечается, что заявление нужно подавать не позднее, чем за четыре календарных дня до поездки. Онлайн-платформа будет работать в круглосуточном режиме.

Пребывать на территории РФ по электронной визе можно будет не более 8 суток со дня въезда. Уведомление о получении визы будет приходить на смартфон получателя. Его можно сохранить и показать сотруднику погранслужбы при въезде и выезде.

Электронная виза принимается в аэропорту Пулково, морских вокзалах "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург" и "Пассажирский порт Санкт-Петербург". Кроме того, иностранец сможет проехать с таким документом через автомобильные пункты пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное" и "Светогорск". При этом на ж/д транспорте электронную визу по техническим причинам пока не принимают.

Электронные визы, в частности, могут получить все граждане Евросоюза. С подробным списком можно ознакомиться на сайте МИД РФ.

Ранее мы писали, что в Петербурге финскую визу будут делать 19 дней.

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