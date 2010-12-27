В Петербурге финскую визу будут делать 19 дней

Если отнести документы 27 сентября, шенген оформят к 16 октября.

В петербурге продолжает сокращаться спрос на финскую визу. Соответствующие выводы можно делать согласно информации Генерального консульства Финляндии в Петербурге.

Благодаря снижению запросов в визовом центре сократился срок оформления шенгена. Так, с 23 – 27 сентября он составит 18 – 19 дней.

По подсчетам аналитиков, в прошлом году в это же время визу Финляндии стремились получить 15,3 тыс. горожан. Эксперты считают, что на такой резкий спад повлияли ужесточенные правила при получении документа.

Напомним, поправки вступили в силу с 1 сентября 2019 года. С осени к заявлению необходимо будет приложить информацию о месте проживания во время поездки. А также выписку из банка за последние три месяца и свидетельство о владении собственности в РФ.

Piter.TV составил пошаговую инструкцию, которая поможет без нервов и суеты получить шенген в СПб.

Фото:Piter.TV