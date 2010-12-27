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В Петербурге финскую визу будут делать 19 дней
Сегодня, 14:00
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге финскую визу будут делать 19 дней

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Если отнести документы 27 сентября, шенген оформят к 16 октября.

В петербурге продолжает сокращаться спрос на финскую визу. Соответствующие выводы можно делать согласно информации Генерального консульства Финляндии в Петербурге.

Благодаря снижению запросов в визовом центре сократился срок оформления шенгена. Так, с 23 – 27 сентября он составит 18 – 19 дней.

По подсчетам аналитиков, в прошлом году в это же время визу Финляндии стремились получить 15,3 тыс. горожан. Эксперты считают, что на такой резкий спад повлияли ужесточенные правила при получении документа. 

Напомним, поправки вступили в силу с 1 сентября 2019 года. С осени к заявлению необходимо будет приложить информацию о месте проживания во время поездки. А также выписку из банка за последние три месяца  и свидетельство о владении собственности в РФ. 

Piter.TV составил пошаговую инструкцию, которая поможет без нервов и суеты получить шенген в СПб.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, финская виза спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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