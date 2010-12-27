Оформление шенгенской визы в СПб: пошаговая инструкция

Piter.TV рассказывает, как получить шенген в Северной столице.

Ежегодно шенгенские визы оформляют не менее миллиона петербуржцев. Получить разрешение на въезд в страны ЕС не так сложно, если соблюдать все необходимые требования. Piter.TV публикует пошаговую инструкцию, которая поможет без нервов и суеты получить шенген в СПб.

Сделать шенген в СПб

В Петербурге существует несколько путей оформления шенгенской визы. Жители города могут обратиться в туристическую фирму, в Единый визовый центр на улице Красного Текстильщика, в объединенный визовый центр ТЦ "Чкаловский" или в визовый отдел Генерального Консульства той или иной страны. Рассказываем подробнее о каждом.

Оформление шенгена через турфирму или Единый визовый центр удобно тем, что за вас сделают все другие люди. В услуги посредников входит:

- заполнение визового заявления на основании предоставленных вами документов;

- оформление туристической страховки.

В указанный срок вам нужно будет явиться в консульство или визовый центр и сдать отпечатки пальцев. После остается только заплатить сервисный и визовый сборы и ждать звонка о готовности (или неготовности) шенгена.

Выбирая этот путь, стоить помнить о переплатах и других подводных камнях. Как правило, турфирмы не предоставляют клиентам право выбора страховых полисов. За большие деньги они оформляют минимальный пакет услуг, который может оказаться бесполезен в непредвиденных ситуациях за рубежом.

Также клиентам нередко предлагают за дополнительную плату оформить VIP-запись на сдачу отпечатков пальцев. Записаться на сдачу биометрии может каждый человек на сайте визового центра, причем совершенно бесплатно.

Кроме того, при заполнении анкеты посредники могут запросить визу на меньший срок. Это делается для того, чтобы вы поскорее вернулись к ним назад.

Чуть больше усилий придется приложить при оформлении шенгена в Объединенном визовом центре в ТЦ "Чкаловский". Желающим получить визу, нужно будет запастись терпением и свободным временем, так как потребуется самостоятельно собрать целый пакет документов.

Список документов на Шенгенскую визу

Заявителю нужно:

– заполнить анкету и проверить правильность введенной информации;

– подготовить фото в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO);

– сделать копию загранпаспорта и российского паспорта;

– заранее купить страховку;

– оплатить визовый и сервисный сборы;

– предоставить копию билета на поезд, самолет, автобус или документы на автомобиль;

– сообщить о месте проживания на период поездки или приложить описание маршрута;

– показать копию документов, подтверждающих занятость и финансовую состоятельность (в их числе справка с работы, выписка с банковского счета заявителя за последние три месяца и др.);

– иногда могут понадобиться такие документы, как копия свидетельства о браке, документы о наличии недвижимости, гарантийное письмо от работодателя.

Чтобы оформить шенгенскую визу ребенку, нужно предоставить:

– копию шенгенской визы родителя (если она оформлялась до путешествия с детьми);

– копию свидетельства о рождении;

– нотариально заверенное согласие от родителя или законного представителя, если ребенок путешествует с одним из родителей или с третьим лицом.

Со всеми документами необходимо явиться в визовый центр и подать их в порядке очереди. Последним шагом будет получение готовой визы (также в порядке очереди).

Получение шенгена через консульство — процесс еще более трудоемкий. После выбора страны Шенгенского соглашения необходимо записаться на прием и ждать вызова на собеседование или на прием документов (пакет нужен тот же, что и в визовый центр).

Стоит помнить, что в консульство можно подать только электронное заявление, ручной вариант не принимается. Также там не делают фотографий и ксерокопий. Об этом необходимо позаботиться заранее.

Собеседование проводят не во всех консульствах. Как правило, на личную встречу приглашают только в том случае, если сотрудник, принимающий документы, не уверен в желании путешественника вернуться на родину. Чаще всего беседуют с безработными гражданами и молодыми незамужними девушками.

В консульстве не берут дополнительный сервисный сбор. Однако ждать приглашения на прием документов придется месяц и более.

Самостоятельное оформление шенгенской визы в Петербурге

В этой части статьи мы подробнее расскажем о том, как правильно заполнить визовое заявление и оформить туристическую страховку.

Удобнее всего заполнить заявление прямо на сайте визового центра или консульства. Все данные указываются латинскими буквами, как в загранпаспорте. Анкета будет храниться на сайте в течение 90 дней, поэтому ее можно будет отредактировать (только не в день подачи заявления). Готовую анкету необходимо распечатать и расписаться в ней.

Если вы по каким-либо причинам не смогли заполнить заявление дома, то в визовом центре есть все, чтобы сделать это от руки: пустые бланки, образцы заполнения, столы и ручки.

Чтобы оформить туристическую страховку, можно воспользоваться мета-поисковиком страховых программ. Сервис сделает подборку самых выгодных предложений и позволит вам оформить страховку за 7 минут. Вы сразу увидите, какие услуги включены в ваш полис, и сможете добавить или убрать некоторые из них.

Оформить страховку можно также в визовом центре. Однако в этом случае вам могут продать неоправданно дорогой вариант, особенно если вы идете подавать документы в первый раз. Поэтому будьте бдительны и не давайте себя обмануть.

Шенген цена 2019

Стоимость шенгенской визы складывается из нескольких пунктов. Одни из них обязательные, на других можно сэкономить. Давайте разберемся, сколько денег уйдет на то, чтобы сделать шенген в 2019 году.

Обязательной платой является визовый (консульский сбор), который равен 35 евро. Это льготная цена для граждан России. Граждане многих других государств платят полную стоимость, которая равна 60 евро. Если вам откажут в визе, то консульский сбор не возвращается.

Оплату консульского сбора можно произвести онлайн или лично, в банке, который указан на сайте консульства или визового центра. При подаче документов необходимо предъявить квитанцию об оплате. На территории некоторых визовых центров есть касса банка. В таком случае консульский сбор можно оплатить на месте.

В некоторых случаях необходимо оплатить сервисный сбор. Эти деньги просят посредники за услуги, которые вам оказывают. Разные центры берут разные суммы. В 2019 году размер сервисного сбора варьируется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Его оплачивают при подаче документов.

Заплатить придется и за медицинскую страховку. Ее стоимость зависит от выбранного вами трафика и компании. Например, страховка с покрытием 30 тысяч евро обойдется около 2,2 тысяч рублей. Это при условии, если вы отправляетесь в поездку на месяц. За две недели необходимо отдать около 1 тысячи рублей.

Дополнительные расходы:

– ксерокопия и распечатка документов;

– изготовление фотографий;

– оплата допуслуг визовых центров (заполнение анкеты, смс-оповещение о поступлении документов из консульства, подача документов в выходные дни или вечернее время, услуги vip-зала).

Пять стран, которые без проблем дадут шенген

Публикуем список из пяти стран, которые лояльнее других относятся к гражданам России при выдаче шенгенской визы.

Щедра на многократные шенгены для россиян (а особенно для жителей Северо-Западного региона) Финляндия. До 1 сентября 2019 года финскую визу можно получить по упрощенному режиму. Достаточно лишь предоставить копию загранпаспорта, заполнить заявление, купить страховку и сдать отпечатки пальцев, чтобы получить шенген на полгода при первом обращении и на год при последующих. После указанного срока вступают в силу более жесткие требования. Впрочем они лишь расширяют пакет необходимых для получения шенгенской визы документов.

Если в вашем паспорте стоит хотя бы один краткосрочный шенген, то вы без труда получите полугодовую или годовую визу в Испанию. Полученная ранее испанская виза даст вам многолетнее разрешение на пребывание в стране.

В Италии действуют похожие правила. Если у вас уже есть один шенген (необязательно итальянский) то страна готова выдать визу на год, если два и более — то на два года. Огромный плюс в том, что Италия выдает визы по брони билетов. Поэтому туристам совсем необязательно покупать реальный билет в страну пиццы и пасты, чтобы получить итальянский шенген.

Лояльно относится к россиянам и Греция. Летом этого года министерство туризма страны объявило, что будет выдавать туристам трехлетние шенгены. Если человек ни разу не нарушал визовый режим, то пятилетние. Грецию также хвалят за оперативную работу: решение о выдаче визы принимаются спустя два дня после подачи документов.

В 2012 году Словакия пообещала выдавать россиянам, у которых уже есть один шенген, пятилетние визы. На деле визовые офицеры оказались не такими щедрыми. При первом обращении Словакия выдает полугодовую или годовую визу, при повторном — двухлетнюю. Отказывают россиянам крайне редко.

Правило первого въезда

И помните о правиле первого въезда, нарушив которое, вы рискуете больше не получить визу в ту или иную страну. Согласно существующему порядку, первый въезд должен осуществляться только в ту страну, которая выдала визу. Однако буквально воспринимать это правило не стоит. Никто не будет закрывать перед вами границу, если вы, например, прилетели в Париж, а уже из него собираетесь добираться в Испанию автобусом или автомобилем. Проезд через остальные страны, не превышающий 1-5 дней, будет рассматриваться как транзит. Для тех, кто планирует провести одинаковое время в нескольких странах, порядок посещения уже имеет значение. Также в этом случае наибольшее число визитов должно прийтись на ту страну, чья виза стоит в загранпаспорте.

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