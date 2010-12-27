Консульство Финляндии прокомментировало изменения в правилах получения визы

Новые правила вступают в силу 1 сентября.

В Генеральном консульстве Финляндии рассказали об изменениях в правилах получения визы. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".

В консульстве отметили, что петербуржцы смогут оформить документы по старым правилам до конца августа. Так, в этот период у жителей Северной столицы не будут спрашивать план поездки и выписки с банковского счёта.

К концу года мы увидим первые результаты и поймем, отпугнуло это наших потенциальных туристов или не отпугнуло сказано в сообщении

Финляндия с 1 сентября ужесточит правила получения шенгена для россиян. Теперь все сопроводительные документы будут запрашиваться в обязательном порядке. К заявлению необходимо будет приложить либо информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также доказательство наличия денежных средств для путешествия. Для этого нужно взять выписку из банка за последние три месяца и справку с работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы ринулись оформлять визы после объявления об ужесточении правил.

Фото:pixabay