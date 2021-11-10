Боярского выписали из больницы

Показы спектакля "В этом милом старом доме" с участием Михаила Боярского 31 декабря и 2 января не были отменены.

В понедельник, 4 декабря, народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы в Петербурге. Об этом сообщили в Театре имени Ленсовета.

Напомним, что артист попал в больницу во вторник, 28 ноября. По данным его сына Сергея Боярского, его отец перенёс инфаркт, но уже чувствует себя хорошо и переведён в обычную палату. При этом супруга Боярского Лариса Луппиан опровергла информацию СМИ о его госпитализации после инфаркта, заявив, что госпитализация была плановой.

Добавим, что показы спектакля "В этом милом старом доме" с участием Михаила Боярского 31 декабря и 2 января не были отменены.

Ранее мы сообщили о том, что артист Константин Райкин рассказал о своей любви к Петербургу.

Фото: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) / boyarskiy_official