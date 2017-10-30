Артист Константин Райкин рассказал о своей любви к Петербургу

Константин Райкин, известный театральный режиссер, вновь посетил свой родной город Петербург, где он провел свое детство. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Он поделился своими впечатлениями о Петроградской стороне, где прошло его детство. Он рассказал, что прошел мимо школы №82, где учился, и дома, где установлена мемориальная доска его отцу. Режиссер подчеркнул, что Петроградская сторона остается одним из его любимых мест.
Константин Аркадьевич привез на театральный фестиваль спектакль "Гроза". Режиссер поделился, что долго готовился к постановке, начав работать над пьесой еще в студенческие годы. Но только увидев спектакль Петра Фоменко "Без вины виноватые" в Театре им. Вахтангова, он по-настоящему понял, насколько глубоким и многогранным является произведение Островского.
Ранее сообщалось, что театр имени Ленсовета в Петербурге украсила подсветка.
Фото: Piter.TV
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