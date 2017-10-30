Артист Константин Райкин рассказал о своей любви к Петербургу

На фестивале «Вперед к Островскому!» народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» представил премьеру «Грозы».

Константин Райкин, известный театральный режиссер, вновь посетил свой родной город Петербург, где он провел свое детство. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Он поделился своими впечатлениями о Петроградской стороне, где прошло его детство. Он рассказал, что прошел мимо школы №82, где учился, и дома, где установлена мемориальная доска его отцу. Режиссер подчеркнул, что Петроградская сторона остается одним из его любимых мест.

Константин Аркадьевич привез на театральный фестиваль спектакль "Гроза". Режиссер поделился, что долго готовился к постановке, начав работать над пьесой еще в студенческие годы. Но только увидев спектакль Петра Фоменко "Без вины виноватые" в Театре им. Вахтангова, он по-настоящему понял, насколько глубоким и многогранным является произведение Островского.

Ранее сообщалось, что театр имени Ленсовета в Петербурге украсила подсветка.

Фото: Piter.TV