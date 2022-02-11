Театр имени Ленсовета в Петербурге украсила подсветка

Работу выполнили в рамках программы взаимодействия правительства Северной столицы и ПАО "Газпром".

Фасад здания Театра имени Ленсовета в Петербурге оформили художественной подсветкой. В этом году культурное учреждение отметил 90 лет со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 27 ноября.

Работу выполнили в рамках программы взаимодействия правительства Северной столицы и ПАО "Газпром", а оборудование подсветки передано в управление СПб ГБУ "Ленсвет".

Отметим, что Театр имени Ленсовета – один из ведущих театров Петербурга. В здание особняка, который изначально принадлежал купеческому роду Корсаковых, театр переехал в 1945 году.

На Дворцовой площади 9 и 10 декабря – в "Дни Эрмитажа" – пройдут световые шоу. Первая часть представления будет посвящена 320-летию Северной столицы. Финалисты всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна Света" из разных регионов страны с помощью 3D-мэппинг-технологий расскажут зрителям о своей малой родине.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга