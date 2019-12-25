Михайловский замок в Петербурге открыл новый вечерний образ

Специалисты установили 433 новых светодиодных светильника и отремонтировали исторические торшеры.

Михайловский замок в Санкт-Петербурге обрёл новое архитектурно-художественное освещение. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы по модернизации вечерней подсветки бывшей императорской резиденции завершены.

Теперь фасады и архитектурные элементы памятника XVIII века в тёмное время суток освещают 433 современных энергоэффективных светодиодных светильника. Помимо этого, специалисты отремонтировали и восстановили 11 исторических торшеров, расположенных на территории замка. Для управления новой системой освещения был установлен современный автоматизированный модуль, позволяющий создавать различные световые сценарии и экономить электроэнергию.

Особое внимание при монтаже было уделено эстетике: все кабельные линии, идущие по фасадам, были спрятаны в специальный футляр, окрашенный в цвет стен замка, чтобы не нарушать его исторический облик. Остальная часть коммуникаций проложена под землёй.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Михайловский замок, построенный по приказу императора Павла I как его парадная резиденция, является одним из самых известных и загадочных архитектурных памятников Петербурга. Обновлённая подсветка призвана не только обеспечить безопасность на территории, но и подчеркнуть уникальную архитектуру объекта, сделав его одной из ярких достопримечательностей вечернего города.

Ранее Piter.TV сообщал, что потомок Екатерины II не собирается уезжать из Петербурга.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга