Он назвал Россию "расцветающей страной".

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги, недавно получивший российское гражданство, в интервью РИА Новости заявил, что считает себя русским и не планирует покидать Россию.

В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь. Андрей Калагеорги, потомок императрицы Екатерины II

Он добавил, что всегда чувствовал себя "коренным русским человеком", и такая самоидентификация нередко вызывала у него конфликты со сверстниками в американской школе, где он учился. По его словам, в России он не сталкивается с предвзятым отношением из-за американского происхождения.

Калагеорги отметил, что, по его наблюдениям, простые американцы "не имеют ничего против русских", а россияне достаточно толерантны. В декабре стало известно, что Андрей Калагеорги, которому президент России Владимир Путин предоставил гражданство в январе 2024 года, стал одним из основателей ООО "Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой". Коллектив исполняет как классические, так и современные произведения.

Ранее Piter.TV сообщал, что Трамп заявил, что без его одобрения мирный план Зеленского ничего не значит.

Фото: ВКонтакте / Andrei Kalageorgi