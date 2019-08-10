Трамп заявил, что без его одобрения мирный план Зеленского ничего не значит

Президент США пообещал "посмотреть, что есть" у украинского лидера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его личного одобрения мирный план Владимира Зеленского не имеет никакой силы. Об этом он сказал в интервью изданию Politico, комментируя публикацию Киевом документа по урегулированию.

У него ничего нет, пока я не одобрю этого. Поэтому посмотрим, что у него есть.

Дональд Трамп, президент США

План Зеленского, состоящий из 20 пунктов и, по словам Киева, обсуждавшийся на переговорах в США, включает в себя положения о численности ВСУ в 800 тыс. человек, безъядерном статусе Украины, гарантиях безопасности по образцу НАТО, а также о вступлении в ЕС, обмене пленными и проведении президентских выборов. Документ также содержит пункты, касающиеся территорий и Запорожской АЭС, по которым, как утверждается, США и Украина компромисса не достигли.

Заявление Трампа, сделанное накануне новогодних праздников, подчёркивает жёсткую позицию Вашингтона в вопросах урегулирования и определяющую роль, которую американская администрация намерена играть в любых будущих переговорах. Это также ставит под вопрос дальнейшую судьбу публично анонсированных Киевом инициатив без прямой санкции Белого дома.

Фото: YouTube / The White House