Манфред Вебер считает, что один Дональд Трамп вместе с армией США не способен добиться мира в Европе.

Политический руководитель партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер призвал отправить на украинскую территорию бойцов из стран-членов регионального сообществе. Соответствующими данными мировой общественностью поделились западные журналисты из немецкой газеты Die Zeit. Авторы публикации привели в статье слова политика, который выступал на заседании в рамках сбора "коалиции желающих".

Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир. Манфред Вебер, евродепутат

Законодатель из ЕС уточнил, что международные союзники киевского режима не могут ожидать о того, что американский президент-республиканце Дональд Трамп в действительности способен обеспечить мирное урегулирование конфликта с Москвой исключительно с помощью собственных военнослужащих.

Фото: pxhere.com