  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину
Сегодня, 16:47
45
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину

0 0

Манфред Вебер считает, что один Дональд Трамп вместе с армией США не способен добиться мира в Европе.

Политический руководитель партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер призвал отправить на украинскую территорию бойцов из стран-членов регионального сообществе. Соответствующими данными  мировой общественностью поделились западные журналисты из немецкой газеты Die Zeit. Авторы публикации привели в статье слова политика, который выступал на заседании в рамках сбора "коалиции желающих".

Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир.

Манфред Вебер, евродепутат

Законодатель из ЕС уточнил, что международные союзники киевского режима не могут ожидать о того, что американский президент-республиканце Дональд Трамп в действительности способен обеспечить мирное урегулирование конфликта с Москвой исключительно с помощью собственных военнослужащих. 

Евродепутаты по ошибке поддержали критику позиции ЕС в докладе по Украине.

Фото: pxhere.com

Теги: die zeit, германия, европарламент, манфред вебер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии