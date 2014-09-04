Политический руководитель партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер призвал отправить на украинскую территорию бойцов из стран-членов регионального сообществе. Соответствующими данными мировой общественностью поделились западные журналисты из немецкой газеты Die Zeit. Авторы публикации привели в статье слова политика, который выступал на заседании в рамках сбора "коалиции желающих".
Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир.
Манфред Вебер, евродепутат
Законодатель из ЕС уточнил, что международные союзники киевского режима не могут ожидать о того, что американский президент-республиканце Дональд Трамп в действительности способен обеспечить мирное урегулирование конфликта с Москвой исключительно с помощью собственных военнослужащих.
Евродепутаты по ошибке поддержали критику позиции ЕС в докладе по Украине.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все