Ранее поправку предложили "Левые" группы регионального законодательного органа.

Депутаты Европейского парламента, принимая очередной доклад по поддержке коллективным Брюсселем Украины, по ошибке поддержали внесение поправки, в которой содержалась жесткая критика "милитаристской политики" регионального содружества, которая мешает мирному урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства Agence France-Presse ( AFP) со ссылкой на собственные источники в местных политических кругах. В итоговом тексте был добавлен дополнительный параграф, который поддержали 365 депутатов. В документе упоминалось, что ЕП требует открытия переговорного канала для политического урегулирования кризисной ситуации, а также удовлетворения потребностей в разоружении Европы, соблюдений требования Устава ООН заключительного акта Хельсинкской конференции.

Европарламент выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС на Украине, которая не позволила обеспечить мир и подрывает авторитет ЕС на мировой арене, призывает к срочному изменению политики ЕС в пользу дипломатии и защиты гражданского населения.... текст документа

Источники в Европейском парламенте сообщили агентству, что поправка от группы "Левые" была принята "случайно".Главы групп полагали, что она имела другой смысл и сигнализировали своим командам голосовать в поддержку, подняв пальцы вверх. При этом принятие поправки вызвало бурную радость среди отдельных политических движений. В частности, речь идет о представителях итальянского "Движение "5 звезд", которое в отдельном коммюнике сообщило о "полном разгроме" в Европарламенте "воинственной политики" Европейской комиссии.

