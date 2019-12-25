Количество закрывшихся крупных предприятий во всех сферах экономики Евросоюза достигло максимальных показателей с 2009 года.

Количество закрывающихся крупных предприятий в Европейского союза за восемь месяцев достигло максимума с разгара глобального финансового кризиса. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные Европейского мониторинга реструктуризаций. Известно, что в период с 1 января по 31 августа 2025 года о планах прекратить работу объявили 72 крупных промышленных предприятия региона. Рекордный показатель пришелся на 2009 год, когда за аналогичный период времени на территории ЕС закрылась 81 промышленная компания. При этом даже в год коронавирусной пандемии это случилось всего с 49 предприятиями.

В СМИ узнали, что в отличие от предыдущих лет, когда основная часть прекративших работу компаний в Евросоюзе приходилась на Германию, в текущем году закрытия почти равномерно происходят во всех экономических системах региона. Наибольшее количество фиксируется в Италии (17 процентов), во Франции (14 процентов), в Чехии и ФРГ (по 11 процентов). В Хорватии и Дании прекратило работать всего по одному местному предприятию. Последствием такого процесса стало увольнение 18 тысяч сотрудников, ранее трудоустроенных в сфере промышленности. Это третий результат в истории ЕС. Напомним, что в разгар пандемииCOVID-19 рабочего места лишились 18,7 тысячи человек, а при глобальном финансовом кризисе — 27,3 тысячи человек.

В Германии промышленное производство упало до минимума с пандемийного 2020 года.

