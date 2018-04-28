ФРГ переживает затяжной экономический кризис, связанный с пандемией COVID-19 и отказом от российских энергетических ресурсов.

Объемы промышленного производства на территории Германии в текущий момент находятся на самом низком уровне с мая 2020 года, когда европейская страна столкнулась с вызванным пандемией коронавируной инфекции экономическим кризисом. Соответствующими данные общественности привели сотрудники пресс-службы из Федерального статистического ведомства ФРГ. Согласно имеющейся информации, за июнь 2025 года промышленное производство снизилось на 1,9 процента в сравнении с маем того же года. Наиболее существенно в первом летнем месяце снижалось производство в машиностроении (минус 5,3 процента), фармацевтике (минус 11 процентов), пищевой промышленности (минус 6,3 процента). Однако в сфере энергетики зафиксирована позитивная динамика (плюс 3,1 процент).

Профильное ведомство из Берлина пересмотрело предварительные оценки по маю. Установлено, что местное производство в этом месяце выросло лишь на 0,1 процента в сравнении с апрелем, а не на 1,2 процента, как считалось аналитиками ранее. Такое резкое изменение в оценке специалисты объяснили тем, что что некоторые автомобильные производители прислали скорректированные данные о результатах своей работы. Вм новостном агентстве The Reuters уточнили, что спад в июне оказался неожиданно резким для властей, так как эксперты ожидали снижения на уровне в 0,5 процента.

