Military Watch Magazine сообщили о сотрудничестве ФРГ и США в военной сфере.

Берлин хочет заполучить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon ради нанесения ракетных ударов по Москве. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Military Watch Magazine. Обозреватели в статье указали, что Германия значительно расширила собственные наступательные возможности, разместив боевые подразделения на литовской земле.

Дальность полета крылатой ракеты Tomahawk варианта Block IV в 1600 километров позволяет подразделениям пусковых установок Typhon наносить удары по целям в Москве с территории Германии; Россия считается основной целью такого плана закупок. статья

Напомним, что в июле 2024 года американская администрация и немецкое федеральное правительство объявили о своих планах размещения с 2026 года комплексов высокоточного ракетного оружия США в ФРГ. Эти устройства должны значительно превзойти по мощности уже находящееся в европейском регионе вооружения. В частности, говорилось о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

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