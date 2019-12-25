В Германии рассказали об объединении Европы из-за российской СВО.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц увидел пользу от регионального конфликта на Украине. Новостной портал Euractiv привел слова чиновника из Берлина. В материале опубликованы также слова польского министра по национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша. Тот говорил, что весь мир уже устал от темы Украины.

Если в этом ужасном противостоянии на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Первый заместитель главы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов считает, что в странах коллективного Запада растет усталость от украинского кризиса.

Германия исключила поставки Украине систем Patriot и ракет Taurus.

Фото: YouTube / Friedrich Merz