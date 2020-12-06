На Дворцовой площади 9 и 10 декабря Эрмитаж покажет световое шоу

В преддверии Дня рождения Эрмитаж готовит специальную программу каждый год.

В "Дни Эрмитажа", 9 и 10 декабря, в Петербурге на Дворцовой площади будут показывать световое шоу. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на директора музея Михаила Пиотровского.

В преддверии Дня рождения Эрмитаж готовит специальную программу каждый год. В этом году жители Северной столицы и гости города смогут посетить новые выставочные проекты, концерты и другие мероприятия. Центральным событием станет 3D mapping-шоу, которое пройдет 9 и 10 декабря.

Первая часть представления будет посвящена 320-летию Петербурга. Мэппинг продолжит финал всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна Света". Финалисты из разных регионов страны с помощью 3D-мэппинг-технологий расскажут зрителям о своей малой родине.

Кроме того, в эти дни откроются несколько выставок. Речь идет об экспозициях "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана", "Салоны Дени Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века", "Думай о времени" и "Роскошный натюрморт".

Главный день для Эрмитажа – это 7 декабря, день святой Екатерины, в честь которой названа при крещении основательница музея императрица Екатерина Великая. 7 декабря традиционно все желающие смогут посетить музей бесплатно. Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы могут принять участие в разработке елочной игрушки для Эрмитажа.

Фото: Piter.TV