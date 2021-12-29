Световое шоу на Дворцовой и бесплатный вход: с 1 по 12 декабря пройдут Дни Эрмитажа

Музей представит новые выставки, отреставрированные шедевры и мультимедийные проекты.

С 1 по 12 декабря в Санкт-Петербурге пройдут традиционные Дни Эрмитажа — масштабный праздник, включающий открытие новых экспозиций, световые шоу и специальные события. Кульминацией станет 7 декабря, когда в честь дня святой Екатерины вход во все музейные комплексы будет бесплатным.

Программу откроет онлайн-встреча с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, которая пройдет 1 декабря из Георгиевского зала.

Дни Эрмитажа в декабре — вокруг праздников св. Екатерины и св. Георгия — одно из знаменитых эрмитажных "консервативных" новшеств, матрица для многочисленных Дней Эрмитажа по всему миру. Это как бы отчёт музея его основательнице Екатерине Великой. Михаил Пиотровский, гендиректор Государственного Эрмитажа

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа

Ключевые события программы:

6-7 декабря — мультимедийное шоу на Дворцовой площади к 185-летию Чайковского

6 декабря — презентация отреставрированной шпалеры "Аполлон и знаки Зодиака"

7 декабря — бесплатный вход для всех посетителей и концерт Адмиралтейского оркестра

9 декабря — открытие выставки "Искусство портрета. Личность и эпоха" с 750 экспонатами

10 декабря — завершение реставрации картины Рембрандта "Жертвоприношение Авраама"

Особое внимание уделят цифровым инновациями: будет анонсирована эмиссия арт-токенов для реставрации шедевра Лукаса Кранаха Старшего. Завершится фестиваль 12 декабря открытием выставки "14 декабря 1825 года" к 200-летию восстания декабристов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в петербургском "Манеже" откроется крупнейшая выставка о династии Бенуа.

Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа