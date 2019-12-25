Петербуржцам рассказали, как забрать в семью эрмитажных котов

Далеко не все животные готовы покинуть привычную среду обитания и отправиться жить в семьи.

Эрмитаж объяснил правила одомашнивания котов, живущих в подвальных помещениях знаменитого петербургского музея. Пресс-служба учреждения сообщила, что прием новых владельцев возможен исключительно в границах Петербурга и Ленобласти.

При этом далеко не все животные готовы покинуть привычную среду обитания и отправиться жить в семьи. Музей предпочитает избегать ситуаций, когда кошки оказываются в условиях аренды жилья или передаются организациям, включая случаи назначения животными-талисманами коллективов. Кандидаты на получение питомца обязательно проходят предварительное собеседование.

Кроме того, сотрудники подчеркнули, что многие представители кошачьего сообщества Эрмитажа вовсе не нуждаются в смене обстановки. Например, одна из местных жительниц негативно относится к представительницам женского пола и игнорирует использование лотка.

Помимо прочего, администрация обращает внимание, что некоторые коты буквально неразрывно связаны с музеем и считают его своим домом на протяжении многих лет. Некоторые пожилые животные пережили уже два десятка лет своей жизни, что соответствует возрасту более ста человеческих лет. Для них лучшим вариантом является сохранение привычного окружения, обеспечивающего стабильность и уют.

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа