"Роснефть" поможет Эрмитажу восстановить исторический театр XVIII века

Эрмитажный театр обретет новую жизнь.

Компания "Роснефть" станет партнером Государственного Эрмитажа в проекте реставрации Эрмитажного театра — одного из старейших архитектурных памятников Петербурга.

Проект реставрации, стартовавший летом 2025 года, охватывает комплекс зданий музея, включая театр, построенный архитектором Джакомо Кваренги по заказу Екатерины II. Работы направлены на сохранение исторического облика и обновление инженерных систем, чтобы вернуть театру статус действующей сцены.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что участие бизнеса в культурных инициативах имеет принципиальное значение. Эрмитаж и "Роснефть" уже имеют успешный опыт сотрудничества. В 2024 году при поддержке компании были открыты обновленные залы китайского искусства. Сейчас стороны готовят новый совместный проект — создание постоянной экспозиции, посвященной эпохе модерна.

Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж откроет выставки с шедеврами Ренессанса и тибетского буддизма.

Фото: Piter.TV