Эрмитаж можно будет посетить бесплатно в День космонавтики

В воскресенье, 12 апреля, Государственный Эрмитаж традиционно распахнет свои двери для всех желающих совершенно бесплатно. Этот день выбран не случайно — он объединяет два значимых для России праздника: Пасху и День космонавтики.
Посетить без билета можно будет сразу несколько музейных пространств:
Главный музейный комплекс;
Главный штаб;
Реставрационный центр "Старая Деревня";
Дворец Меншикова;
Музей Императорского фарфорового завода;
Зимний дворец Петра I.
Как получить бесплатный билет?
Для входа в музей потребуется предварительная регистрация. Бесплатные билеты появятся на официальном сайте Эрмитажа за 3–4 дня до мероприятия. Также их можно будет получить в кассах музея непосредственно 12 апреля.
Важно: количество бесплатных билетов строго ограничено. Это необходимо для соблюдения норм пропускной способности и требований пожарной безопасности.
График работы 12 апреля:
Главный музейный комплекс и Главный штаб: с 11:00 до 18:00 (кассы работают до 17:00). Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня": посещение возможно только в составе экскурсионных групп по предварительной записи. Касса открывается в 10:15.
