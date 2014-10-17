С посетителя Эрмитажа взыскали 847 тыс. рублей за повреждение трона Павла I

Эрмитаж пытался решить проблему мирным путём, отправляя виновнику письменную претензию, однако ответ от мужчины так и не поступил.

Калининский районный суд Петербурга вынес решение, согласно которому посетитель Государственного Эрмитажа обязан возместить ущерб, причинённый уникальным историческим экспонатам XVIII столетия. Информацию предоставила руководитель Объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Истец, Государственный Эрмитаж, подтвердил, что под его контролем находятся ценные исторические артефакты эпохи XVIII века — трон Великого магистра Мальтийского ордена и украшенная резьбой ножная скамья с фигурными ножками в форме орлиных лап, покрытых малиновым бархатом. Эти объекты представляют огромную художественную и культурную ценность, а кресло признано одним из красивейших европейских образцов своего периода.

Инцидент произошёл 21 марта 2025 года приблизительно в 14:50 в одном из эрмитажных залов (№172). Гражданин Александр Дробышев проигнорировал предупреждения музейных смотрителей и установленные правила поведения, сев на редкий исторический трон и поставив ноги на нижнюю декоративную скамью.

Эти действия повлекли за собой значительные повреждения предметов: нарушилась форма сиденья кресла, порвалась бархатная ткань, на скамье образовались глубокие трещины и повреждения материи. Эрмитаж пытался решить проблему мирным путём, отправляя виновнику письменную претензию, однако ответ от мужчины так и не поступил. Суд решил взыскать с нарушителя полную стоимость предстоящего ремонта исторических реликвий — 825 813 рублей 59 копеек, а также судебные издержки в размере 21 516 рублей.

Фото: Piter.TV