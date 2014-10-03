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Петербуржцы могут принять участие в разработке елочной игрушки для Эрмитажа
Сегодня, 12:44
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Петербуржцы могут принять участие в разработке елочной игрушки для Эрмитажа

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Основные требования к участникам – выполнение работ вручную и соответствие заявленной теме.

В Государственном Эрмитаже до 1 декабря 2023 года проходит ежегодный международный конкурс авторской елочной игрушки "Создай экспонат для Эрмитажа". Об этом рассказали в пресс-службе музея. 

Эрмитаж совместно с технопарком "Айра" проводит конкурс седьмой раз. Основные требования к участникам – выполнение работ вручную и соответствие заявленной теме. В этом году отмечалось 320-летие Петербурга, поэтому тема звучит так: "Люблю тебя, Петра творенье…".

Источником вдохновения для участников конкурса может послужить все, что связано с Северной столицей – история города, его легенды, традиции и литературные маршруты, судьбы знаменитых петербуржцев, памятники архитектуры и забавные детали, оживляющие и одухотворяющие образ петровского Парадиза.

Пресс-служба Эрмитажа

Организаторы конкурса выберут 200 финалистов. Их игрушки украсят фойе Эрмитажного театра на протяжении новогодних каникул. Победителей определит жюри во главе с генеральным директором музея Михаилом Пиотровским.

Подробнее об условиях и номинациях конкурса – на сайте Государственного Эрмитажа.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге стартовало украшение Невского проспекта к Новому году.

Фото: сайт Государственного Эрмитажа

Теги: государственный эрмитаж, елочная игрушка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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