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В Петербурге начали украшать к Новому году Невский проспект
Сегодня, 12:15
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В Петербурге начали украшать к Новому году Невский проспект

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Напомним, что на украшение Северной столицы из бюджета выделили 217 млн рублей.

Петербург продолжают украшать в преддверии новогодних праздников. В частности, атмосферой Нового года теперь можно зарядиться на Невском проспекте. Кадрами поделились в телеграм-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo" 19 ноября.

Кроме того, в городе начали устанавливать елки. На прошлой неделе главный символ праздника появился у станции метро "Черная речка".

Напомним, что на украшение Северной столицы из бюджета выделили 217 млн рублей, а главный новогодний концерт пройдет на Дворцовой площади в доковидном формате.

Фото: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo (vladislavstalmansky)

Теги: невский проспект, новый год в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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