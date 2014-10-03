В Петербурге начали украшать к Новому году Невский проспект

Напомним, что на украшение Северной столицы из бюджета выделили 217 млн рублей.

Петербург продолжают украшать в преддверии новогодних праздников. В частности, атмосферой Нового года теперь можно зарядиться на Невском проспекте. Кадрами поделились в телеграм-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo" 19 ноября.

Кроме того, в городе начали устанавливать елки. На прошлой неделе главный символ праздника появился у станции метро "Черная речка".

Напомним, что на украшение Северной столицы из бюджета выделили 217 млн рублей, а главный новогодний концерт пройдет на Дворцовой площади в доковидном формате.

Фото: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo (vladislavstalmansky)