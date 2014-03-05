Главный концерт Нового года пройдет на Дворцовой площади в доковидном формате

В период с 2020 по 2023 годы в новогоднюю ночь Дворцовую площадь перекрывали.

В новогоднюю ночь Дворцовую площадь в Петербурге не будут закрывать впервые с 2020 года. У Эрмитажа пройдет главный концерт праздника, пишет "Фонтанка", ссылаясь на городской комитет по культуре.

По данным ведомства, Новый Год обойдется в 32,2 млн рублей, субсидию выиграло АНО "Наш город". На празднике будет работать интерактивная зона с гигантскими пушинками Фьеки, которая создаст атмосферу волшебства. Кроме того, состоится "Праздник новогодней елки" – ежегодное ледовое шоу для школьников.

В период с 2020 по 2023 годы в новогоднюю ночь Дворцовую площадь перекрывали.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге стартовала заливка катков.

Фото: Piter.TV