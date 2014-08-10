Петербург готовится к новому году

В Петербурге готовятся к новогодним праздникам: концерты, елки и катки ждут гостей города.

Главный новогодний концерт пройдет на Дворцовой площади, а также на Малой Конюшенной улице. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В центре города работать интерактивная зона с гигантскими пушинками Фьеки, которые создадут атмосферу волшебства.

В Ледовом дворце уже начался "Праздник Новогодней елки", где ученики младших классов смогут увидеть ледовые киноспектакли с участием прославленных фигуристов.

Для семей участников специальной военной операции пройдет праздник новогодней елки "Ледовые забавы" в спортивном ледовом комплексе "Академия хоккея им. В. Харламова".

На Конюшенной площади и на Елагином острове откроются катки, где будут проходить зимние представления.

Ранее сообщалось, что детские дома и дома ветеранов Петербурга заключат соглашения о сотрудничестве.

Фото: Piter.TV