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Петербург готовится к новому году
Сегодня, 13:59
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Петербург готовится к новому году

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В Петербурге готовятся к новогодним праздникам: концерты, елки и катки ждут гостей города.

Главный новогодний концерт пройдет на Дворцовой площади, а также на Малой Конюшенной улице. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В центре города работать интерактивная зона с гигантскими пушинками Фьеки, которые создадут атмосферу волшебства. 

В Ледовом дворце уже начался "Праздник Новогодней елки", где ученики младших классов смогут увидеть ледовые киноспектакли с участием прославленных фигуристов. 

Для семей участников специальной военной операции пройдет праздник новогодней елки "Ледовые забавы" в спортивном ледовом комплексе "Академия хоккея им. В. Харламова". 

На Конюшенной площади и на Елагином острове откроются катки, где будут проходить зимние представления.

Ранее сообщалось, что детские дома и дома ветеранов Петербурга заключат соглашения о сотрудничестве.

Фото: Piter.TV

Теги: новый год, праздники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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