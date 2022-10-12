Детские дома и дома ветеранов Петербурга заключат соглашения о сотрудничестве

Речь идет о регулярных встречах детей-сирот и пожилых людей.

Петербургские детские дома и дома ветеранов заключат соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в своем телеграм-канале 28 октября.

Речь идет о регулярных встречах детей-сирот и пожилых людей. Ранее они проводили совместное время лишь в праздничные дни – на Новый год, День Победы.

И ребята, и пенсионеры одинаково сильно нуждаются в заботе, внимании и душевном тепле. Вместе они смогут заниматься творчеством, ходить на экскурсии и в театры, а еще обучать друг друга. Ветераны будут погружать детей в историю страны, прививать им любовь к Родине, закладывать правильные ценности. Молодежь – учить старших компьютерной грамотности, рассказывать о современных технологиях, помогать в быту. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию пять детских садов.

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