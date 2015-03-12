В Петербурге 1 сентября заработала карта "Серебряный возраст"

Оформить документ получится в пяти банках города – в "Сбере", ВТБ, ПСБ, банке "Санкт-Петербург" и "Газпромбанке".

С 1 сентября владельцы карты "Серебряный возраст" могут за 1 рубль посетить 25 музеев Петербурга, напоминает "Петербургский дневник".

Воспользоваться льготой могут все горожанки старше 55 лет и мужчины, которым больше 60 лет. Оформить документ получится в пяти банках города – в "Сбере", ВТБ, ПСБ, банке "Санкт-Петербург" и "Газпромбанке". При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Для тех, у кого есть "Единая карта петербуржца", подключение к программе "Серебряный возраст" произойдет автоматически.

Напомним, карта "Серебряный возраст" – часть проекта губернатора Петербурга, включающего четыре направления: "Здоровье", "Спорт", "Образование" и "Досуг". Он направлен на повышение качества жизни людей пенсионного и предпенсионного возраста, увеличение продолжительности жизни горожан.

Фото: Piter.TV; Telegram / Александр Беглов