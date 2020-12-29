Для пожилых петербуржцев начал действовать сертификат на посещение музеев

Доступна новая мера поддержки для держателей "Единой карты петербуржца" и карты "Серебряный возраст".

С 1 марта у жителей Санкт-Петербурга появилась возможность оформить сертификат номиналом 1,5 тысячи рублей для посещения музеев. Средства можно потратить на покупку билетов в музеи-участники программы. Об этом сообщается на портале единой карты петербуржца.

Получение на карту ЕКП и ккарты "Серебряный возраст" электронного сертификата, который можно потратить на покупку билетов в музеи. Подать заявление на получение сертификата можно в многофункциональных центрах (МФЦ) и через портал "Госуслуги Санкт-Петербурга". Средства на покупку билетов начисляются ежегодно. Программа поддержки действует до 1 января 2028 года.

Оформить сертификат могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины старше 60 лет. В программе участвуют 14 федеральных и 25 региональных музеев Санкт-Петербурга. Однако по техническим причинам оплата сертификатом пока доступна не во всех участвующих музеях.

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Фото: Piter.TV