Число пользователей Единой карты петербуржца выросло до 2 млн

Каждый третий житель Петербурга оформил Единую карту горожанина

В Санкт-Петербурге количество держателей проекта "Единая карта петербуржца" достигло 2 миллионов человек, что составляет около трети населения города. Об этом сообщили в администрации Петербурга, передает КП-Петербург.

В 2025 году к проекту присоединились более 280 тысяч новых пользователей. Росту аудитории способствовало расширение функционала карты и запуск дополнительных программ. Существенный вклад внесла программа "Серебряный возраст", в рамках которой для жителей старшего поколения выпущено около 210 тысяч специализированных карт.

В администрации города сообщили, что расширению числа участников также способствовало начало эмиссии новых продуктов. В их числе агломерационная карта "ЕКП Ленинградская", а также детская карта "ЕКПшка".

Выпуск карты "ЕКП Ленинградская" стартовал летом 2025 года. Она действует на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К настоящему времени ее оформили более 21,6 тысячи человек. С начала учебного года запущена детская карта "ЕКПшка", совмещающая функции банковской карты, школьного пропуска и льготного проездного. Ею пользуются более 22 тысяч детей и подростков.

В течение года к проекту присоединились 107 новых партнеров, включая Государственный Эрмитаж. Общее количество организаций, предоставляющих скидки и льготы по карте, достигло 750.

По данным администрации, петербуржцы старшего возраста активно используют карту для посещения музеев. С помощью "Единой карты петербуржца" было оформлено 133 тысячи электронных сертификатов и оплачено 87 тысяч музейных билетов.

Ранее мы рассказывали о том, что у станции метро "Рыбацкое" открыли перехватывающую парковку.

Фото: пресс-служба Смольного