Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию возможности перечислил возможности Единой карты петербуржца

Исполнилось 7 лет с момента запуска "Единой карты петербуржца" — проекта, инициированного губернатором Александром Бегловым. Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов рассказал о развитии и новых возможностях карты в беседе с "Петербургским дневником".

По словам Зырянова, в начале 2026 года была вручена двухмиллионная "Единая карта петербуржца", а сейчас общее число выпущенных карт достигло примерно 2,2 миллиона. Он отметил, что рост числа держателей во многом связан с появлением новых специализированных продуктов, ориентированных на разные возрастные группы. Чуть менее года назад, в сотрудничестве с правительством Ленинградской области, стартовал выпуск карты "Ленинградская", что вызвало интерес у других регионов Северо-Запада. Сейчас ведётся работа с Псковом и Карелией по созданию аналогичных карт жителей.

С 1 сентября 2025 года действует детская карта "ЕКПшка", совмещающая функции банковской и школьной, а с сентября 2024 года выпускается карта "Серебряный возраст" для старшего поколения, которых уже выдано более 240 тысяч.

Зырянов сообщил, что электронные сертификаты для посещения музеев оказались очень популярны: их используют 158 тысяч пожилых петербуржцев для прохода в 39 крупнейших музеев. Самый востребованный — Русский музей, который по сертификатам посетили 48 тысяч раз. Также популярны "Царское Село", "Петергоф", "Павловск" и МЦК "Манеж". Всего за время действия меры поддержки приобретено 145 тысяч билетов на сумму свыше 55 миллионов рублей. Новые сертификаты выдаются автоматически при активной карте.

Он также добавил, что совместно с Комитетами по культуре и туризму прорабатывается расширение перечня досуговых мероприятий для старшего поколения, включая экскурсионное обслуживание.

Что касается детской карты, то сейчас в 12 районах Петербурга "ЕКПшка" используется для прохода в школу и оплаты питания. К 1 сентября планируется обновить оборудование во всех школах города.

Сервис "Читательский билет", запущенный прошлым летом, по словам Зырянова, стал востребованным: за год было заказано более 100 тысяч книг, чаще всего через библиотеку имени В. В. Маяковского и библиотеки Красногвардейского и Красносельского районов.

До конца года планируется запуск новых сервисов для взрослых и детей, расширение программы лояльности персональными предложениями и масштабирование возможностей карты на другие регионы Северо-Запада.

