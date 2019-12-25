У станции метро "Рыбацкое открыли перехватывающую парковку

После завершения тестирования стоимость часа парковки составит 100 рублей.

Утро понедельника ознаменовалось открытием перехватывающей парковки рядом со станцией метро "Рыбацкое". Как пишет 78.ru, в настоящий момент паркинг функционирует в тестовом режиме, доступ свободный и бесплатный для всех автомобилистов.

После завершения тестирования стоимость часа парковки составит 100 рублей. Оплата потребуется, если автомобиль покинет территорию после окончания льготного периода, действующего ежедневно с 5:30 до полуночи.

Также предусмотрена льгота для владельцев транспортной карты "Подорожник": водители, воспользовавшиеся ею хотя бы дважды для проезда на общественном транспорте, получат право бесплатной парковки. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно предъявить карту на терминалах въезда и выезда.

Ранее мы сообщили о том, что трамваи "Витязь-М" в Петербурге из самой первой поставки преодолели свыше полумиллиона км.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)