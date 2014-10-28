  1. Главная
Сегодня, 12:59
lizapoluda

Трамваи "Витязь-М" в Петербурге из самой первой поставки преодолели свыше полумиллиона км

В заявлении разработчиков сказано, что пройденный километраж - далеко не предел возможностей подвижного состава.

Первая партия современных трамваев модели "Витязь-М", поставленных в Петербург, успешно прошла путь более полумиллиона километров, сообщается в пресс-релизе компании ПК "Транспортные системы", ведущего отечественного производителя электротранспорта.

Этот пробег достигнут за почти десятилетний период эксплуатации, что подтверждает надежность и эффективность моделей. В заявлении разработчиков сказано, что пройденный километраж - далеко не предел возможностей подвижного состава.

Данные трамваи используются в составе совмещённого трамвайно-троллейбусного парка. Из 11 произведённых вагонов 71-931 десять отправились в Петербург, ещё одна единица поступила в Краснодар. Начиная с конца 2017 года предприятие "Горэлектротранс" принимает улучшенную модификацию трамвая "Витязь-М", поставки которой осуществлялись и в 2025 году.

Видео: Telegram / ПК Транспортные системы
 

Теги: санкт-петербург, трамвай витязь-м
