Водоканал Петербурга обработал более 500 тысяч обращений жителей

Жители Петербурга стали чаще обращаться в Водоканал через онлайн.

Контакт-центр государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" подвел итоги работы за 2025 год, за отчетный период специалисты приняли и обработали более полумиллиона обращений от жителей города.

В течение 2025 года в контакт-центр поступило свыше 500 тысяч обращений, что на один процент превышает показатель 2024 года. Основная часть запросов была связана с вопросами холодного водоснабжения, водоотведения, ввода в эксплуатацию приборов учета, а также получением справочной информации. Телефонная связь осталась самым востребованным каналом взаимодействия с жителями. За год принято более 430 тысяч телефонных обращений. Около 80 процентов из них были обработаны операторами контакт-центра, еще 20 процентов — с применением автоматизированных сервисов. Количество обращений, решенных без участия операторов, увеличилось на 9 процентов.

Число электронных обращений продолжило расти. В 2025 году через онлайн-каналы поступило более 70 тысяч запросов, что на 26 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

Почти 149 тысяч обращений касались ввода в эксплуатацию приборов учета воды. Рост данного показателя связан с увеличением количества многоквартирных домов, перешедших на прямые расчеты с Водоканалом. К концу 2025 года в Санкт-Петербурге насчитывалось более 8,2 тысячи таких домов.

Ранее Водоканал подтвердил безопасность питьевой воды в домах Петербурга.

Фото: pxhere