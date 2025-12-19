Водоканал подтвердил безопасность питьевой воды в домах Петербурга

Проведено 200 тысяч проверок.

В течение прошлого года питьевую воду в Санкт-Петербурге проверяли в рамках расширенной программы производственного контроля. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выполнили более 200 тысяч лабораторных исследований, по итогам которых нарушений требований не выявлено.

Контроль качества осуществляется по программе, согласованной с Роспотребнадзором. В городе функционируют 396 контрольных точек отбора проб. Из них 350 расположены непосредственно в водопроводных сетях, по которым вода поступает в жилые дома. Каждая проба анализируется более чем по 110 показателям.

За год на водопроводных станциях было отобрано свыше пяти тысяч проб воды. Превышений по химическим, микробиологическим и вирусологическим нормативам не зафиксировано. Дополнительно контроль ведется на распределительных сетях. В 2025 году там отобрали более 15 тысяч проб.

В "Водоканале Санкт-Петербурга" действует многоуровневая система мониторинга. Качество воды отслеживается на всех этапах, начиная с забора из Невы, в процессе очистки и при подаче потребителям. На ключевых участках установлены датчики онлайн-контроля, которые передают данные в круглосуточном режиме. За отчетный период отклонений от нормативов не выявлено. По данным предприятия, действующая система позволяет оперативно реагировать на любые изменения параметров и обеспечивает подачу в городскую сеть безопасной питьевой воды.

Фото: pxhere