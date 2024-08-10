Повар из Выборга приняла участие в кулинарном шоу "Битва шефов"

Она представила на суд жюри пирожки с капустой.

Ольга Гурская, повар из Выборга, приняла участие в популярном кулинарном шоу "Битва шефов" на телеканале "Пятница". Она представила на суд жюри традиционные пирожки с капустой.

Ольга успешно прошла отборочный тур и попала в команду знаменитого шеф-повара Рената Агзамова. К сожалению, во втором туре ей не удалось пройти дальше.

Ольга Гурская стала популярной после публикации видео о своей работе поваром в детском реабилитационном центре. Она поделилась с подписчиками процессом приготовления тефтелек и сырников "как в детстве", что вызвало большой интерес в социальных сетях. Видео Ольги Гурской набрало миллионы просмотров.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Выборге возле школы обнаружена свалка с крысиным "городком".

Скрин видео: телеканал "Пятница"