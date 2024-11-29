В Выборге возле школы обнаружена свалка с крысиным "городком"

Находку обнаружил местный житель.

Телеграм-канал "Выборг.Go" опубликовал видео, на котором запечатлена свалка старых покрышек, расположенная напротив школы №10 на Рубежной улице в Выборге. Под свалкой обнаружены крысиные норы.

Видеозапись, сделанная местным жителем в четверг, показывает грызунов, которые соорудили под покрышками целый "городок" с норками и туннелями.

Общественность выражает обеспокоенность состоянием территории рядом с образовательным учреждением. Наличие такой стихийной свалки не только загрязняет окружающую среду, но и создаёт небезопасную ситуацию для учащихся школы и местных жителей.

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Видео: Telegram-канал "Выборг Go"