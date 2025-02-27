Ленинградский зоопарк поздравил медведицу Хаарчаану со Всемирным днем белых медведей

Белоснежная шерсть и выразительные глаза делают Хаарчаану одной из самых привлекательных обитательниц зоопарка.

Ленинградский зоопарк в честь Всемирного дня белых медведей, отмечаемого 27 февраля, поделился историей о своей знаменитой обитательнице — медведице Хаарчаане.

Хаарчаана — истинная звезда зоопарка. Её плавные движения и игра в бассейне привлекают внимание многих посетителей. Она обладает игривым характером, превращая любую игрушку в добычу. Медведица любит общаться как с персоналом, так и с посетителями, радуясь каждому проявлению внимания.

Сила этих животных поражает воображение — белый медведь способен ударить лапой настолько сильно, что соперник улетит на расстояние до 7 метров. Но не только физическая мощь выделяет Хаарчаану. Она отличается высоким интеллектом, легко понимая команды во время тренировок и успешно выполняя задания.

Белоснежная шерсть и выразительные глаза делают Хаарчаану одной из самых привлекательных обитательниц зоопарка. Родившаяся в Якутии в 2016 году, она перебралась в Петербург через год, присоединившись к своей новой семье. Сегодня Хаарчаана остаётся единственной белой медведицей в Ленинградском зоопарке.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка