Ленинградский зоопарк показал прыгучую белку Превоста

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 26 февраля показали шуструю белку Превоста. Ее необычный окрас обусловлен тем, что она живет в джунглях Юго-Восточной Азии.
Черная спина прячет животное в темных лесах, рыже-красный живот сливается с корой деревьев, а белая полоса на боку имитирует луч света, скользящий между ветвей.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Эти белки с легкостью прыгают по веткам, а их пушистый хвост помогает сохранять равновесие.
Зверьки питаются в дикой природе плодами, семенами, орехами, почками, термитами, муравьями, личинками насекомых и птичьими яйцами. В петербургском учреждении рацион почти не отличается.
Ранее в зоопарке показали трапезу гуанако Афины.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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