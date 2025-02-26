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Ленинградский зоопарк показал прыгучую белку Превоста

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Эти белки с легкостью прыгают по веткам, а их пушистый хвост помогает сохранять равновесие.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 26 февраля показали шуструю белку Превоста. Ее необычный окрас обусловлен тем, что она живет в джунглях Юго-Восточной Азии. 

Черная спина прячет животное в темных лесах, рыже-красный живот сливается с корой деревьев, а белая полоса на боку имитирует луч света, скользящий между ветвей. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Эти белки с легкостью прыгают по веткам, а их пушистый хвост помогает сохранять равновесие.

Зверьки питаются в дикой природе плодами, семенами, орехами, почками, термитами, муравьями, личинками насекомых и птичьими яйцами. В петербургском учреждении рацион почти не отличается.

Ранее в зоопарке показали трапезу гуанако Афины.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: белка, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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