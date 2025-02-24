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В Ленинградском зоопарке показали трапезу гуанако Афины

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В дикой природе эти животные обитают в самых суровых местах – от засушливых степей и пустынь до высокогорий Южной Америки.

В Ленинградском зоопарке 24 февраля рассказали, чем питается гуанако Афина.

Деликатес для Афины – еловые веточки, также в ее зимний рацион входят сухие веники и стволы ивы, сосна, сено, капуста, морковь, свекла, картофель, мел, плющенный овес, отруби, специальный комбикорм, травяная мука, микроэлементы и витамины. 

В дикой природе эти животные обитают в самых суровых местах – от засушливых степей и пустынь до высокогорий Южной Америки. Основу их питания составляют травы, кустарники, мхи, лишайники и суккуленты. 

Ранее в учреждении альпака Сайка переехала к своей тетке. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: гуанако, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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