Функционал карты "Серебряный возраст" расширят, исходя из пожеланий граждан

Власти Петербурга призывают предлагать идеи для расширения возможностей карты.

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский во время прямой линии в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о планах на карту "Серебряный возраст".

В настоящее время власти Петербурга думают о том, чтобы включить в функционал карты возможность посещения театральных постановок за счет города. Однако останавливаться только на "культурных новшествах" в Смольном не намерены.

Эта идея предложена губернатором и реализуется исходя из бюджета города. Мы будем увеличивать возможности карты, включая новые направления, не только в культуре. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В связи с этим власти призывают жителей города предлагать их собственные идеи по расширению возможностей карты, в согласии с нуждами населения.

Ранее мы рассказывали, что держатели карты "Серебряный возраст" смогут оформить сертификат для похода в музей.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга