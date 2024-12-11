Держатели карт "Серебряный возраст" смогут оформить сертификат для похода в музеи

Проект включает в себя все 25 региональных музеев, участвующих в акции "Музей за 1 рубль", а также не менее десяти федеральных музеев, таких как Эрмитаж, Русский музей и Российский этнографический музей.

Программа "Серебряный возраст" в Петербурге будет расширена. Губернатор Александр Беглов предложил соответствующий законопроект в Законодательное собрание.

Основное изменение заключается в том, что пожилые жители города получат электронный сертификат на сумму 1500 рублей, который даст им право бесплатного посещения музеев. Начиная с весны 2025 года владельцы карт "Серебряный возраст" смогут воспользоваться этим сертификатом для приобретения билетов в музеях города. Билеты будут доступны исключительно в кассах музеев при наличии Единой карты петербуржца или карты ЕКП "Серебряный возраст".

Проект включает в себя все 25 региональных музеев, участвующих в акции "Музей за 1 рубль", а также не менее десяти федеральных музеев, таких как Эрмитаж, Русский музей и Российский этнографический музей. Расширение программы поможет вовлечь в культурную жизнь не только пенсионеров, но и людей предпенсионного возраста, что положительно скажется на их эмоциональном и физическом здоровье.

Электронный сертификат можно будет оформить начиная с 1 марта 2025 года в отделениях соцзащиты или МФЦ. Данная социальная поддержка будет доступна до 1 января 2028 года.

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Фото: Правительство Петербурга