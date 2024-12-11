В Петербурге упростили процесс приватизации жилья

Согласно законодательству, любой гражданин России вправе принять участие в приватизации, если раньше он не использовал свое право на нее или делал это, будучи несовершеннолетним.

С 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге отменена государственная пошлина за приватизацию квартир. Об этом сообщает пресс-служба жилищного комитета города.

Приватизация жилья подразумевает бесплатную передачу гражданам Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений из государственного жилищного фонда на добровольной основе. Согласно законодательству, любой гражданин России вправе принять участие в приватизации, если раньше он не использовал свое право на нее или делал это, будучи несовершеннолетним.

Заявление на приватизацию жители Санкт-Петербурга могут подать в любом районном МФЦ, через портал "Госуслуги" или обратившись напрямую в ГБУ "Горжилобмен" на Бронницкой улице, 32.

Ранее мы сообщили о том, что более 140 зданий в Петербурге подключат к теплоснабжению до конца года.

Фото: Unsplash