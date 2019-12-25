Проект "Серебряный возраст" помог пройти лечение более чем 20 тыс. петербуржцев

Помимо медицины, городской приоритет охватывает социальную и культурную сферы.

В Петербурге подведены промежуточные итоги проекта "Забота о людях серебряного возраста". За январь–сентябрь текущего года обследование и лечение прошли более 20 тысяч горожан старшего поколения, сообщает пресс-служба Смольного.

Так, в 2025 году очередь на офтальмические операции для льготников была полностью ликвидировано – проведено 4382 операции (100% от плана). За девять месяцев 2026 года лечение катаракты прошли уже 3307 человек. За 9 месяцев 2026 года услугу бесплатного слухопротезирования получили 1463 человека (на 19% больше, чем за аналогичный период 2025 года – 1227 человек). За весь 2025 год слуховые аппараты выдали 2169 горожанам, что в два раза превышает показатели 2024 года.

В городском центре "Здоровая женщина 50+" обследованы 7306 петербурженок. Это почти в полтора раза больше, чем за весь 2025 год (4950 человек). Профилактические осмотры в центрах, открытых в крупных торговых комплексах, прошли 8211 человек. В 2025 году охват такой формой обследований составил 12 586 человек (132% от плана).

Помимо медицины, городской приоритет охватывает социальную и культурную сферы. Для горожан старшего поколения работают программы активного долголетия на 438 площадках в учреждениях соцсферы, культуры, спорта и здравоохранения. Для удобства петербуржцев создана Единая карта "Серебряный возраст", которая дает право на бесплатное посещение музеев благодаря электронному сертификату на 1500 рублей.

С сентября в городе функционирует Служба цифровых помощников. Консультанты помогают людям старшего поколения преодолеть отчужденность от новых технологий, пользоваться городскими сервисами и госуслугами в цифровом виде, а также защищают их от мошенников в интернете.

ВПЧ и вакцинация: гинеколог Нафиса Понамарчук ответила на главные вопросы о вирусе.

Фото: Правительство Петербурга