Стало известно, как будет работать карта "Серебряный возраст" в Петербурге

Карта предназначена для мужчин старше 60 лет и женщин, которым больше 55 лет.

Для пожилых жителей Петербурга на базе "Единой карты петербуржца" запустят карту "Серебряный возраст". С 1 сентября у ее держателей появится возможность посетить городские музеи по стоимости в 1 рубль. Карту получится оформить в банках-эмитентах ЕКП, заявили 19 августа в пресс-службе Смольного.

Карта предназначена для мужчин старше 60 лет и женщин, которым больше 55 лет. Подать заявление на оформление карты можно в отделении одного из пяти банков-партнеров "Единой карты петербуржца" – "Сбера", ВТБ, банка "Санкт-Петербург", "Газпромбанка" или ПСБ. Для оформления нужны паспорт и СНИЛС.

Также отмечается, что с марта 2025 года для держателей карты "Серебряный возраст" станет доступным электронный сертификат на покупку билетов в музеи регионального уровня и федеральные музеи.

Для получения электронного сертификата жителям Санкт-Петербурга необходимо будет обратиться в городские МФЦ или отделы социальной защиты населения. Пресс-служба Смольного

Карта "Серебряный возраст" – часть проекта губернатора "Серебряный возраст". Проект включает четыре направления: "Здоровье", "Спорт", "Образование" и "Досуг", и направлен на повышение качества жизни людей пенсионного и предпенсионного возраста, увеличение продолжительности жизни горожан.

Фото: Piter.TV