С начала года в Петербурге введены 18 объектов социальной инфраструктуры

До конца года предстоит завершить работы ещё на 55 объектах инженерно-коммунального хозяйства.

За первые 9 месяцев объем освоения Адресной инвестиционной программы в Петербурге составил 61%, что эквивалентно сумме в 142,1 млрд рублей. Показатель вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил портал "Строительный Петербург".

Из запланированных к сдаче 29 социальных объектов уже введены в эксплуатацию 18, что составляет более половины общего числа. Среди реализованных проектов значатся Колледж судостроения и прикладных технологий, Колледж метростроя, три дошкольных учреждения общей вместимостью 412 детей (два расположены в Московском районе, одно — в Красносельском), шесть образовательных учреждений на 3325 учащихся (по две школы открыты в Московском районе, одна каждая — в Выборгском, Невском, Курортном и Приморском районах).

Помимо этого, завершены строительство двух медицинских учреждений — детской и взрослой поликлиник в Калининском районе, дома-интерната для ветеранов войны и труда "Красная звезда", двух культурных объектов — Центра искусства имени Сергея Курехина и Детской школы искусств имени Михаила Глинки, спортивного сооружения — корпуса спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту в Курортном районе, а также подстанции скорой помощи в Красном Селе.

Что касается дорожной инфраструктуры, то из намеченных к открытию 18 дорожных объектов четыре уже введены в эксплуатацию и используются по назначению. Это улица Ситцевая от Стародеревенской до Планерной, подземный пешеходный переход рядом с Биржевым мостом под площадью академика Лихачёва, участок Цитадельского шоссе от Цитадельной дороги до улицы адмирала Грейга, а также отрезок Кронштадтского шоссе от кольцевой автодороги до Цитадельской дороги.

До конца года предстоит завершить работы ещё на 55 объектах инженерно-коммунального хозяйства.

Фото: Правительство Петербурга