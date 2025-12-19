Петербург начал готовиться к ПМЭФ-2026

Форум традиционно предложит посетителям специальную презентационную площадку Санкт-Петербурга площадью более 1600 кв.м, где будут представлены важнейшие проекты города в области промышленного производства и инновационных разработок.

В Петербурге состоялось первое организационное совещание рабочей группы, ответственной за подготовку к проведению XXIX Петербургского международного экономического форума, намеченного на июнь 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

План подготовки форума, предусматривающего ряд важных мероприятий, предварительно согласован с соответствующими государственными структурами и фондом "Росконгресс". Особый акцент сделан на развитие транспортного обслуживания вокруг выставочно-конгрессного комплекса "Экспофорум", традиционно принимающего ПМЭФ.

Международный экономический форум играет ключевую роль в развитии экономической активности региона. Только в прошлом году в ходе форума заключено 67 инвестиционных контрактов общей стоимостью более триллиона рублей. Форум ежегодно посещают более 20 тысяч представителей бизнеса и власти из 140 государств мира. Форум традиционно предложит посетителям специальную презентационную площадку Санкт-Петербурга площадью более 1600 кв.м, где будут представлены важнейшие проекты города в области промышленного производства и инновационных разработок. Кроме деловой зоны, организаторы готовят насыщенную культурную программу, а также спортивные события.

Особое внимание привлечет специальный павильон "Душа России", созданный в рамках объявленного президентом Года народного единства. Павильон продемонстрирует отечественные бренды из творческих отраслей, направленные на экспорт и популяризацию культурного достояния многонациональной России.

Помимо прочего, в рамках форума шестой раз начнет функционировать специальная площадка "Росконгресс Урбан Хаб", которую поддерживают ведущие строительные компании России. Город приглашает принять участие в мероприятии и местные застройщиков.

Фото: Правительство Петербурга