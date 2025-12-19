В Петербурге открылась регистрация на Мой Бизнес Forum 2026

Форум для предпринимателей снова соберет тысячи участников в Экспофоруме.

В Петербурге началась регистрация на Мой Бизнес Forum 2026. Мероприятие пройдет 9–10 сентября на территории Экспофорума и станет четвертым по счету. Форум традиционно объединяет лидеров и представителей малого и среднего предпринимательства из различных регионов страны.

За время проведения форум сформировался как одна из ключевых деловых площадок для сектора МСП. В 2024 году мероприятие получило официальный статус главного делового события для малого и среднего бизнеса по версии Министерства экономического развития Российской Федерации. В 2025 году форум подтвердил свою федеральную значимость. Ежегодно в нем принимают участие несколько тысяч предпринимателей очно, а онлайн-аудитория превышает один миллион человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил значимую роль малого и среднего бизнеса в экономике города. По его словам, предприниматели создают рабочие места и внедряют инновационные решения. Он сообщил, что в 2025 году объем льготного кредитования для петербургских предпринимателей увеличился в два раза по сравнению с предыдущим годом, а общее число занятых в секторе МСП превысило два миллиона человек.

Деловая программа Мой Бизнес Forum 2026 включает панельные дискуссии, мастер-классы, сессии по обмену опытом, нетворкинг и выставку технологических компаний и стартапов. Отдельным блоком запланирована Биржа поставщиков. В 2025 году с ее помощью предприниматели Санкт-Петербурга заключили контракты с крупными заказчиками на сумму свыше 10 миллиардов рублей.